Москва21 сенВести.Федеральная антимонопольная службы выявила картельный сговор продавцов строительных профлистов, им могут грозить административные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного регулятора.
Отмечается, что участники рынка вели общий чат, где согласовывали цены, акции и объемы продаж.
Служба установила, что хозяйствующие субъекты заключили антиконкурентное соглашение, направленное на: установление и поддержание цен; раздел товарного рынкасказано в сообщении
Анализ ФАС подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на профлисты и действиями картеля. За подобные нарушения предусмотрены административные штрафы, добавили в службе.