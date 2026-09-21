Москва21 сен Вести.Федеральная антимонопольная службы выявила картельный сговор продавцов строительных профлистов, им могут грозить административные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного регулятора.

Отмечается, что участники рынка вели общий чат, где согласовывали цены, акции и объемы продаж.

Служба установила, что хозяйствующие субъекты заключили антиконкурентное соглашение, направленное на: установление и поддержание цен; раздел товарного рынка сказано в сообщении

Анализ ФАС подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на профлисты и действиями картеля. За подобные нарушения предусмотрены административные штрафы, добавили в службе.