ФАС раскрыла картель в сфере ЖКХ на 5,5 млрд рублей

Картель на 5,5 млрд рублей выявили в сфере ЖКХ в Подмосковье ФАС раскрыла картель в сфере ЖКХ на 5,5 млрд рублей

Москва29 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба раскрыла антиконкурентный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиардов рублей, сообщили в антимонопольном регуляторе.

По данным ведомства, ООО "Московская областная инженерная компания", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "Региональная строительная производственная компания" и ООО "Время" координировали свое участие и одерживали победу на торгах с минимальным снижением от начальной цены.

Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на выполнение комплекса работ в городских округах Подольск, Щелково, Мытищи, Долгопрудный и Талдомский сказано в сообщении

Отмечается, речь идет о работах по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Если компании признают виновными, то им будут назначены оборотные штрафы, добавили в ФАС.