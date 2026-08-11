ФАС выявила новые нарушения на топливном рынке в нескольких регионах

В ряде регионов РФ выявлены новые нарушения у топливных компаний ФАС выявила новые нарушения на топливном рынке в нескольких регионах

Москва11 авг Вести.В нескольких регионах России были выявлены признаки нарушений в деятельности топливных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, которая ведет мониторинг ценообразования на топливо.

В частности, уточняется, что нарушения зафиксированы в Хакасии и Красноярском крае, Запорожской области и Краснодарском крае. Возбуждены дела.

Если нарушения подтвердятся, то антимонопольный орган примет меры и привлечет хозяйствующие субъекты к административной ответственности говорится в публикации ФАС

В частности, компаниям вменяются признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо. Антимонопольный орган отмечает, что это делается для получения наибольшей прибыли, что нарушает закон.