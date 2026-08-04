Москва4 авгВести.Управление ФАС России по Нижегородской области вынесло предупреждения трем компаниям, повысившим цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на саму антимонопольную службу.
В действиях ООО "ВНП" (АЗС под коммерческим обозначением "IRBIS"), ООО "Техноазс" и ООО "Техноторг" (АЗС под коммерческим обозначением "ОПТИ"), содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. В результате мониторинга установлено изменение розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95говорится в сообщении
Уточняется, что на заправках этих компаний могли установить экономически необоснованные цены. Эти действия могут привести к ущемлению интересов потребителей, которым навязывают невыгодные условия покупки.