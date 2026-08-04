Нижегородское УФАС заявило о незаконном повышении цен на бензин у трех компаний

УФАС Нижегородской области сделало замечания трем компаниям из-за цен на бензин Нижегородское УФАС заявило о незаконном повышении цен на бензин у трех компаний

Москва4 авг Вести.Управление ФАС России по Нижегородской области вынесло предупреждения трем компаниям, повысившим цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на саму антимонопольную службу.

В действиях ООО "ВНП" (АЗС под коммерческим обозначением "IRBIS"), ООО "Техноазс" и ООО "Техноторг" (АЗС под коммерческим обозначением "ОПТИ"), содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. В результате мониторинга установлено изменение розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 говорится в сообщении

Уточняется, что на заправках этих компаний могли установить экономически необоснованные цены. Эти действия могут привести к ущемлению интересов потребителей, которым навязывают невыгодные условия покупки.