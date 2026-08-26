Москва26 авгВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против производителей серной кислоты, углядев в их деятельности признаки установления и поддержания высоких цен в 2024-2025 годах, то есть нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство возбудило дела в отношении ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь"... Каждая из этих компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке серной кислотыговорится в сообщении
К такому выводу специалисты пришли после анализа цен и себестоимости производства указанной продукции, а также объемов продаж и роста прибыли компаний.