ФАС возбудила дела против четырех производителей серной кислоты ФАС возбудила дела против четырех компаний по производству серной кислоты

Москва26 авг Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против производителей серной кислоты, углядев в их деятельности признаки установления и поддержания высоких цен в 2024-2025 годах, то есть нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство возбудило дела в отношении ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь"... Каждая из этих компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты говорится в сообщении

К такому выводу специалисты пришли после анализа цен и себестоимости производства указанной продукции, а также объемов продаж и роста прибыли компаний.