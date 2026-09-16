ФАС подозревает восемь подрядчиков в ценовом сговоре на ремонте трасс ФАС раскрыла дорожный картель на сумму более 8,7 млрд рублей

Москва16 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело по признакам картельного сговора в дорожной отрасли на сумму более 8,7 млрд рублей. В поле зрения ведомства попали восемь организаций, включая компании "ТехСтройКонтракт", "ДорЭнергоСтрой", "Битумикс" и дорожно-эксплуатационные предприятия.

По данным ФАС, фигуранты заключили соглашение для поддержания цен на торгах по ремонту и содержанию федеральных трасс на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. Использование схемы приводило к победам на закупках с минимальным снижением начальной цены.

Признаки нарушений были зафиксированы в том числе с помощью системы "Антикартель". В случае доказательства вины участникам грозят крупные административные штрафы.