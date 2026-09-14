Москва14 сенВести.Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ возбуждено 55 дел, также было выдано 83 предупреждения. Об этом сообщается на сайте правительства России в материале по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак.
В публикации сказано, что ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполненоговорится в материале
Кроме того, в публикации сказано также, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привел данные о ситуации с топливом на территории региона.