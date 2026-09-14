ФАС возбудила 55 дел по рынку топлива

В кабмине рассказали, сколько дел возбудила ФАС по рынку топлива ФАС возбудила 55 дел по рынку топлива

Москва14 сен Вести.Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ возбуждено 55 дел, также было выдано 83 предупреждения. Об этом сообщается на сайте правительства России в материале по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В публикации сказано, что ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства.

На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено говорится в материале

Кроме того, в публикации сказано также, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привел данные о ситуации с топливом на территории региона.