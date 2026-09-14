Владимиров: напряженность с топливом на Ставрополье сохранится до конца сентября

До конца сентября на Ставрополье ожидается сложная ситуация с топливом Владимиров: напряженность с топливом на Ставрополье сохранится до конца сентября

Москва14 сен Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привел данные о ситуации с топливом на территории региона.

По его словам, она остается непростой.

По дизельному топливу проблем нет, запас АИ-92 есть. Сложнее ситуация с АИ-95 говорится в заявлении губернатора в MAX

Владимир Владимиров отметил, что наблюдается положительная динамика по отгрузкам бензина с нефтеперерабатывающих заводов, для обеспечения необходимых объемов поставок и логистики ведется работа с федеральными компаниями.

Губернатор подчеркнул, что напряженность на топливном рынке сохранится до конца сентября.