Москва14 сенВести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привел данные о ситуации с топливом на территории региона.
По его словам, она остается непростой.
По дизельному топливу проблем нет, запас АИ-92 есть. Сложнее ситуация с АИ-95говорится в заявлении губернатора в MAX
Владимир Владимиров отметил, что наблюдается положительная динамика по отгрузкам бензина с нефтеперерабатывающих заводов, для обеспечения необходимых объемов поставок и логистики ведется работа с федеральными компаниями.
Губернатор подчеркнул, что напряженность на топливном рынке сохранится до конца сентября.