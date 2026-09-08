ФАС возбудила 51 дело и вынесла 81 предупреждение по ситуации с топливом ФАС возбудила 51 дело из-за необоснованного завышения цен на топливо

Москва8 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение в связи со случаями необоснованного завышения цен на топливо, следует из сообщения правительства России по итогам совещания под председательством вице-премьера Александра Новака.

В ведомстве доложили о мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов.

В целях пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо ведомством возбуждено 51 дело и выдано 81 предупреждение сказано в сообщении

Ранее стало известно, что ФАС должна проанализировать розничные цены на сахар. Служба запросила информацию за период с 1 июля по 31 августа 2026 года.