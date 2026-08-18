15:02 18 августа 2026Татьяна РутковскаяЭкономикаФАС выдала предупреждения участникам рынка топлива в четырех регионахФАС выдала предупреждения участникам рынка топлива в четырех регионахСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква18 авгВести.Об этом сообщили в ФАС.Читайте такжеВ ряде регионов РФ выявлены новые нарушения у топливных компаний16:00 11 авгФАС возбудила более 35 дел в отношении участников топливного рынка РФ20:01 4 авгФАС возбудила несколько дел о завышении цен на топливо в четырех регионах РФ09:50 28 июлФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений участникам рынка топлива14:22 21 июлФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка12:47 21 июлФАС выдала предупреждение 14 топливным компаниям11:35 14 июлФАС проверяет ценообразование у реализаторов топлива для независимых АЗС19:08 24 июнЕще 16 органов в регионах усилят контроль за реализацией топлива аграриям13:58 23 июнЭкономика18.08.2026