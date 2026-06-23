Москва23 июнВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила еще 16 территориальным управлениям поручения усилить контроль за соблюдением законодательства при реализации топлива сельхозпроизводителям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Поручения получили региональные управления в Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Им предстоит проверить продажу топлива в сегменте мелкого опта, в том числе его отгрузку с АЗС, нефтебаз и нефтехранилищ. Особое внимание управлениям следует уделить сбыту горючего сельхозпроизводителям в период сезонных полевых работ.
При выявлении признаков нарушений служба рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагированияговорится в заявлении
Также антимонопольным органам и местным властям предписано составить перечень сельскохозяйственных предприятий и объемов потребляемого ими топлива.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева рассказала, как в регионе переживают топливный кризис.