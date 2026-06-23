ФАС поручила расширить контроль за реализацией топлива для аграриев

Еще 16 органов в регионах усилят контроль за реализацией топлива аграриям ФАС поручила расширить контроль за реализацией топлива для аграриев

Москва23 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила еще 16 территориальным управлениям поручения усилить контроль за соблюдением законодательства при реализации топлива сельхозпроизводителям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручения получили региональные управления в Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Им предстоит проверить продажу топлива в сегменте мелкого опта, в том числе его отгрузку с АЗС, нефтебаз и нефтехранилищ. Особое внимание управлениям следует уделить сбыту горючего сельхозпроизводителям в период сезонных полевых работ.

При выявлении признаков нарушений служба рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования говорится в заявлении

Также антимонопольным органам и местным властям предписано составить перечень сельскохозяйственных предприятий и объемов потребляемого ими топлива.

Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева рассказала, как в регионе переживают топливный кризис.