Москва22 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей маргарина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для проверок послужили сообщения от Национального союза хлебопечения, попросившего проверить причины роста цен на масложировую продукцию.

ФАС России в настоящее время проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей данной продукции за 2025-2026 гг. с целью оценки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен говорится в заявлении

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства к субъектам будет применено взыскание.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор продавцов строительных профлистов, им могут грозить административные штрафы.