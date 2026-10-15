ФАС выявила нарушения в сфере закупок по нацпроектам на 31 млрд руб. ФАС обнаружила нарушения на 31 млрд рублей в нацпроектах России

Москва15 окт Вести.Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила нарушения в сфере закупок в рамках национальных проектов более чем на 31 млрд руб. Об этом сказал глава службы Максим Шаскольский.

Выступая на пленарной сессии международной конференции в сфере закупок, он заявил, что ведомство проверило закупки на сумму свыше 330 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Нарушения выявлены более чем на 31 млрд рублей - это почти каждый десятый проверенный рубль сказал он

Буквально две недели назад ФАС заявила о том, что завела 58 дел на нефтяные компании о возможном нарушении закона о защите конкуренции.

А в дорожной сфере ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора на сумму более 8,7 млрд рублей. Фигуранты заключили соглашение для поддержания цен на торгах по ремонту и содержанию федеральных трасс на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края.