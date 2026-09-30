Москва30 сенВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела 58 дел на нефтяные компании о возможном нарушении закона о защите конкуренции, сообщает ведомство.
Антимонопольщики контролируют ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо.
Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения закона о защите конкуренцииговорится в сообщении
Отмечается, что большую часть нарушений допустили независимые участники рынка, хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение.
Во вторник вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по топливу поручил профильным ведомствам усилить контроль ценообразования на топливном рынке.