ФАС завела 58 антимонопольных дел о возможных нарушениях на рынке топлива

ФАС возбудила 58 антимонопольных дел о нарушениях на нефтяном рынке ФАС завела 58 антимонопольных дел о возможных нарушениях на рынке топлива

Москва30 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела 58 дел на нефтяные компании о возможном нарушении закона о защите конкуренции, сообщает ведомство.

Антимонопольщики контролируют ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо.

Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения закона о защите конкуренции говорится в сообщении

Отмечается, что большую часть нарушений допустили независимые участники рынка, хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение.

Во вторник вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по топливу поручил профильным ведомствам усилить контроль ценообразования на топливном рынке.