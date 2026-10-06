Две хлебобулочные компании Воронежской области подозреваются в создании картеля

ФАС выявила крупный картельный сговор при поставках хлеба в Воронежской области Две хлебобулочные компании Воронежской области подозреваются в создании картеля

Москва6 окт Вести.В Воронежской области выявлен хлебобулочный картель, нарушающий антимонопольное законодательство. Предположительно, к этому причастны АО "Хлебозавод № 7" и АО "Тобус", сообщает пресс-служба ФАС.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Хлебозавод № 7" и АО "Тобус". Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 650 190 414 рублей говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что торги, в которых принимали участие указанные компании, проходили для нужд медицинских и соцучреждений, школ и детских садов региона.

Специалисты усмотрели в действиях организаций согласованность и отсутствие конкурентной стратегии, среди характерных признаков – практически одновременная подача заявок, единые IP-адреса и корпоративные и финансовые связи.

Если сговор будет доказан, фирмам могут грозить крупные административные штрафы.