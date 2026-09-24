ФАС: разработан проект единого закона о тарифном регулировании ФАС подготовила проект единого закона о тарифном регулировании

Москва24 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект единого закона о тарифном регулировании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нововведения касаются всех регулируемых сфер деятельности.

Документ закрепляет принцип долгосрочного тарифного регулирования, предусматривающий установление тарифов на срок не менее 5 лет пояснили в ФАС

В ведомстве добавили, что применение метода эталонных расходов в сочетании с долгосрочным характером тарифного регулирования поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые сферы. Это обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей.

Кроме того, антимонопольная служба определила общие цели регулирования тарифов для всех сфер, направленные на доступность услуг, а также поддержку развития конкуренции.

Законопроект определяет права и обязанности всех участников регулируемых правоотношений и разграничивает полномочия между федеральным и региональными органами регулирования сообщили в ФАС

Ранее сообщалось, что по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак, ФАС РФ возбуждено 55 дел, также было выдано 83 предупреждения.