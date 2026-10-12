ФАС оштрафует ПИК и провайдера "Ловител" за недопуск в дома других провайдеров

ФАС оштрафует ПИК и "Ловител" за ограничение доступа операторов в дома ФАС оштрафует ПИК и провайдера "Ловител" за недопуск в дома других провайдеров

Москва12 окт Вести.ФАС возбудила административные дела в отношении группы компаний ПИК и оператора связи "Ловител" из-за новых препятствий для доступа альтернативных провайдеров в жилые дома, сообщается на сайте ведомства.

Должностным лицам управляющих компаний грозят штрафы до 50 тысяч рублей или дисквалификация, а "Ловител" - оборотный штраф до 15% выручки говорится в материале

Ранее служба рассмотрела дело о нарушении антимонопольного законодательства и предписала обеспечить доступ провайдеров в многоквартирные дома застройщика.

В рамках исполнения предписания оператор "Ловител" разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре "Ловител" за экономически обоснованную плату.

Управляющие компании ПИК обработали 330 заявок от интернет-провайдеров на размещение оборудования в жилых домах. Специалисты провели совместные осмотры общедомового имущества и передали операторам необходимую техническую документацию. По прогнозам самих провайдеров, проведение проектно-изыскательских работ для запуска сетей в жилом комплексе занимает около шести месяцев.

При этом операторы сообщили в службу о наличии новых препятствий для оказания услуг в жилых комплексах ПИК в виде ограничений в доступе к кабельным вводам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний ПИК.

Ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги, которое вступит в силу с 1 июля 2027 года. Для каждого региона России будет установлен собственный индекс изменения платы. В ФАС пояснили, что это связано с различиями в структуре коммунальных платежей и потребностями в финансировании инфраструктуры.