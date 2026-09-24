ФАС проконтролирует изменение платы за ЖКУ ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги с июля 2027 года

Москва24 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги, которое вступит в силу с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Для каждого региона России будет установлен собственный индекс изменения платы. В ФАС пояснили, что это связано с различиями в структуре коммунальных платежей и потребностями в финансировании инфраструктуры.

Утверждение органами регулирования конечных тарифов в пределах соответствующих значений обеспечит функционирование жизненно важной отрасли экономики говорится в сообщении

С начала 2026 года ФАС и ее территориальные органы провели 190 проверок в сфере тарифного регулирования. По их итогам были выданы 773 предписания и 4 приказа об отмене тарифов. Кроме того, ФАС выявила более 18 миллиардов рублей средств, подлежащих исключению из тарифов.