В РФ предложили маркировать применение ИИ для ценообразования на маркетплейсах Эксперт Климов: ИИ-ценообразование на маркетплейсах должно маркироваться

Москва10 ноя Вести.Применение нейросетей для установления цены на товары в онлайн-магазинах должно маркироваться. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Валентин Климов.

Пользователи маркетплейсов уверены, что алгоритмы анализируют их историю трат и доходов в онлайн-магазинах, чтобы вычислить максимальную цену, которую покупатель может заплатить. По словам эксперта, это не новая вещь для зарубежных платформ.

За рубежом, например, в США такие алгоритмы применяются, и в Великобритании. Алгоритм смотрит на платежеспособность человека, насколько он гибок к цене, пользуется или не пользуется программой лояльности. И исходя из этого уже подбирает цену под платежеспособность и поведение человека… Анализируется история покупок на этом сервисе, может быть, на других сервисах, где есть открытые данные. Это уже не фантастика, а реальность отметил Климов

Он считает, что в этом механизме должна быть прозрачность, чтобы пользователь видел, что эта цена сформирована искусственным интеллектом (ИИ).

Есть некоторые законодательные инициативы для того, чтобы переходить к маркировкам. То есть, например, за рубежом, когда происходит динамическое ценообразование и цена подбирается алгоритмом, а не жестко установлена, это маркируется, помечается, и пользователь, видя эту надпись, имеет полную информацию о том, что действительно это подобрано под него подчеркнул Климов

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