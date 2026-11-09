Эксперт рассказал, как можно отказаться от онлайн-покупки, сделанной ребенком Юрист Семеновский: родители имеют право отказаться от онлайн-покупок ребенка

Москва9 ноя Вести.Родители могут по закону отказаться от онлайн-покупки, которую ребенок оформил через их аккаунт на маркетплейсе, рассказал доцент Финансового университета, кандидат юридических наук Игорь Семеновский в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что право отменить онлайн-покупку, сделанную ребенком, действует так же, как и для любых других заказов на маркетплейсах.

Такая возможность законодательством предусмотрена. Здесь есть целый ряд нюансов, по которым можно оспорить такую сделку. Первое - это то, что сделка в соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса была заключена неуполномоченным лицом. Второе - общее регулирование дистанционного способа продажи товаров. Есть нормы, которые касаются упрощенного порядка возврата товаров, которые продаются дистанционным способом. Это нормы и гражданского законодательства, и законодательства о защите прав потребителей, которые в данном случае могут быть применены отметил Семеновский

Эксперт подчеркнул, что продавец также обязан проинформировать покупателя, каким образом и в течение какого времени можно вернуть товар. Кроме того, стоит обратить внимание на перечень товаров, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату, добавил Семеновский.

Новый закон о платформенной экономике действительно очень долго обсуждался и на данном этапе нашел некоторый баланс интересов между покупателями и продавцами отметил он

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