Юрист объяснил, в каких случаях можно потребовать возврат денег за покупку Юрист Соловьев: несоответствие изображению позволяет вернуть товар

Москва4 ноя Вести.Покупатели могут вернуть товар, если его изображение, созданное нейросетью, вводит в заблуждение и не соответствует реальному внешнему виду. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, продавец обязан предоставлять полную достоверную информацию о товаре.

Если картинка, которая содержится в рекламе, в оферте, в предложении, вводит в заблуждение, то это нарушение закона "О защите прав потребителей" пояснил эксперт

Он добавил, что покупатель вправе потребовать замену товара, снижение его стоимости или устранение недостатков. Также можно отказаться от покупки и вернуть деньги, а при наличии дополнительных расходов потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, сказал Соловьев.

Для предъявления претензии специалист посоветовал сохранить скриншоты карточки товара, фотографии и видео полученной вещи, упаковки и бирок, а также переписку с продавцом. Если продавец откажется удовлетворить требования, покупатель может обратиться в Роспотребнадзор или суд. При этом юрист рекомендовал не пользоваться товаром до разрешения спора, чтобы сохранить его товарный вид.

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