Москва4 ноя Вести.Исправную технически сложную технику с гарантией не менее года нельзя вернуть в магазин только потому, что она не подошла по цвету, характеристикам или разонравилась. Однако покупатель вправе отказаться от товара и потребовать вернуть деньги, если продавец предоставил ему неполную или недостоверную информацию. Об этом KP.RU рассказала адвокат Светлана Жмурко.

В качестве примера она рассмотрела случай с покупателем, которому продавец рекомендовал смартфон, заявив о наличии 8 ГБ оперативной памяти. Позже выяснилось, что физический объем памяти составляет только 4 ГБ, а остальные 4 ГБ обеспечиваются виртуальным расширением. По словам Жмурко, в такой ситуации речь идет не о возврате исправного товара, который просто не подошел, а о нарушении обязанности продавца предоставить достоверные сведения.

Согласно статье 10 закона "О защите прав потребителей", продавец обязан предоставить сведения, позволяющие сделать правильный выбор. Крупная надпись "8 ГБ" при мелком шрифте "4+4" этой задачи не выполняет. Аргумент салона о невозможности возврата сложной техники здесь не работает, поскольку товар возвращается не потому, что "не подошел", а потому что продавец не предоставил достоверную информацию и товар не соответствует цели, о которой покупатель прямо сообщил объяснила специалист

Статьей 12 этого закона установлено, что потребитель вправе отказаться от договора и вернуть средства в случае предоставления неполной или недостоверной информации о товаре.

Чтобы добиться возврата, Жмурко посоветовала зафиксировать обстоятельства покупки, сфотографировать упаковку и направить продавцу письменную претензию с описанием запроса и причин отказа от товара. Если при покупке присутствовал свидетель, он также может подтвердить, какие характеристики устройства покупатель запрашивал и что ему сообщил продавец.