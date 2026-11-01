Россиянам объяснили, можно ли вернуть деньги за товар без чека Арифулин: отсутствие чека не является причиной отказа вернуть деньги за товар

Москва1 ноя Вести.В России отсутствие чека не может быть причиной для отказа магазина вернуть товар ненадлежащего качества, причем покупатель сам может выбрать между возвратом денег, заменой товара или бесплатным ремонтом. Такое заявление сделал юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Антон Арифулин в комментарии РИА Новости.

По его словам, право на выбор за покупателем между заметной, бесплатным ремонтом, уменьшением стоимости или возвратом предусматривает статья 18 закона "О защите прав потребителей".

Отсутствие чека поводом для отказа не служит, покупку подтвердят банковская выписка или свидетели рассказал Арифулин

Эксперт напомнил, что по закону продавец обязан вернуть деньги за некачественный товар в течение 10 дней. А замена товара должна произвестись в течение 7 дней, если требуется дополнительная проверка качества - 20 дней. На безвозмездный ремонт предусмотрено до 45 дней. При этом каждый день просрочки добавляет неустойку в размере 1% цены товара, с 2026 года ее сумма ограничена ценой покупки.

Юрист также сообщил, что технически сложный товар вроде смартфона или ноутбука можно вернуть по любому недостатку в первые 15 дней, позже - при серьезном недостатке, сорванном сроке ремонта или более 30 днях в повторных ремонтах за год гарантии.

Собеседник журналистов также рассказал, что исправный товар магазин вправе не менять после двух недель, если утрачен товарный вид или если покупка входит в список непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену. А исправную покупку из интернета можно вернуть в течение недели.

Ранее Госдума приняла законопроект, упрощающий возврат товаров с маркетплейсов.