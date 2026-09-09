Шейкин: важно изучить вопрос о приоритете российских ИИ-решений при госзакупках В Совфеде предложили отдавать приоритет российским ИИ-решениям при госзакупках

Москва9 сен Вести.При госзакупках необходимо отдавать приоритет российским решениям в области искусственного интеллекта при госзакупках. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, такой подход позволит развивать внутренний рынок и снизить зависимость от зарубежных технологий.

По мнению сенатора, развитие отечественных программ зависит не только от качества самих технологий, но и от наличия устойчивого спроса на них.

Государственный сектор в этом смысле может стать одним из важных заказчиков и дать отечественным разработчикам возможность масштабировать свои решения на реальных задачах отметил Шейкин

При этом статус отечественного решения — это не единственный критерий выбора. По словам парламентария, необходимо также учитывать качество языковой модели в ИИ, ее безопасность и требования к хранению и обработке данных, а также способность работать в конкретной информационной среде заказчика.

Шейкин подчеркнул, приоритет должен создавать реальный спрос на конкурентоспособные продукты, а также мотивировать разработчиков улучшать свои решения.