Москва9 сенВести.При госзакупках необходимо отдавать приоритет российским решениям в области искусственного интеллекта при госзакупках. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По его словам, такой подход позволит развивать внутренний рынок и снизить зависимость от зарубежных технологий.
По мнению сенатора, развитие отечественных программ зависит не только от качества самих технологий, но и от наличия устойчивого спроса на них.
Государственный сектор в этом смысле может стать одним из важных заказчиков и дать отечественным разработчикам возможность масштабировать свои решения на реальных задачахотметил Шейкин
При этом статус отечественного решения — это не единственный критерий выбора. По словам парламентария, необходимо также учитывать качество языковой модели в ИИ, ее безопасность и требования к хранению и обработке данных, а также способность работать в конкретной информационной среде заказчика.
Шейкин подчеркнул, приоритет должен создавать реальный спрос на конкурентоспособные продукты, а также мотивировать разработчиков улучшать свои решения.