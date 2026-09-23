Москва23 сен Вести.Продавцы, которые будут поставлять свои товары через склады Ozon с 22 сентября до конца года, смогут рассчитывать на бесплатное размещение своей продукции в течение 365 дней. Об этом в пресс-службе маркетплейса рассказали ТАСС.

Условия отличаются для крупногабаритных товаров. Такие грузы продавцы смогут размещать бесплатно в течение 40 дней.

Компания также ввела дополнительные меры поддержки для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября и до конца 2026 года продавцы этих товаров с активным полисом страхования "Ингосстраха" от рисков БПЛА будут получать от Ozon бонусную выплату заявили в пресс-службе

Уточняется, что размер выплаты будет полностью покрывать стоимость страхового полиса.

Ранее стало известно, что Минфин может объявить об отсрочке по выплатам налогов для компании Ozon и ее продавцов, как это уже было сделано для Wildberries.