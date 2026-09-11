Страховщик выплатит продавцам Ozon первый транш за утраченные товары

Продавцам Ozon начнут проводить страховые выплаты с 15 сентября Страховщик выплатит продавцам Ozon первый транш за утраченные товары

Москва11 сен Вести.Застрахованные продавцы Ozon начнут получать первые выплаты за утраченные товары на складах маркетплейса в Адыгее и Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

Выплатами будет заниматься страховая компания "Ингосстрах".

"Ингосстрах" начинает проводить страховые выплаты продавцам Ozon, товары которых были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса написано в публикации

Первые транши от суммы страхового возмещения начнут осуществлять с 15 сентября. Их получат все предприниматели.

Выплаты будут производиться несколькимb платежами.