Москва11 сенВести.Застрахованные продавцы Ozon начнут получать первые выплаты за утраченные товары на складах маркетплейса в Адыгее и Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.
Выплатами будет заниматься страховая компания "Ингосстрах".
"Ингосстрах" начинает проводить страховые выплаты продавцам Ozon, товары которых были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейсанаписано в публикации
Первые транши от суммы страхового возмещения начнут осуществлять с 15 сентября. Их получат все предприниматели.
Выплаты будут производиться несколькимb платежами.