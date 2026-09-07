Москва7 сенВести.Продавцы по итогам первых семи месяцев 2026 года тратили на услуги маркетплейса Ozon в среднем почти 25% от цены продажи товаров покупателям, сообщила пресс-служба Ozon на официальном сайте.
В расходах продавцов учли не только обязательную комиссию за продажу, но также и дополнительные услуги - логистику, продвижение и другие.
По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров покупателям. У 25 000 продавцов суммарные расходы составили менее 15%говорится в сообщении
Ранее Ozon рекомендовал продавцам поставлять товары в логистические центры маркетплейса малыми партиями. Эта мера, подчеркнули представители Ozon, поможет продавцам не переплачивать за страховку при работе по модели FBO.