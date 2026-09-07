Ozon раскрыл, сколько продавцы тратят на услуги маркетплейса Ozon раскрыл фактические тарифы для продавцов на площадке

Москва7 сен Вести.Продавцы по итогам первых семи месяцев 2026 года тратили на услуги маркетплейса Ozon в среднем почти 25% от цены продажи товаров покупателям, сообщила пресс-служба Ozon на официальном сайте.

В расходах продавцов учли не только обязательную комиссию за продажу, но также и дополнительные услуги - логистику, продвижение и другие.

По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров покупателям. У 25 000 продавцов суммарные расходы составили менее 15% говорится в сообщении

Ранее Ozon рекомендовал продавцам поставлять товары в логистические центры маркетплейса малыми партиями. Эта мера, подчеркнули представители Ozon, поможет продавцам не переплачивать за страховку при работе по модели FBO.