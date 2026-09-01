Ozon предложил продавцам размещать товары на объектах в Казахстане Ozon предложил продавцам размещать товары на объектах в Казахстане

Москва1 сен Вести.Маркетплейс Ozon предложил продавцам размещать товары в своих центрах в Алма-Ате и Астане, откуда заказы будут доставляться покупателям из России, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщили представители компании в своем Telegram-канале.

В маркетплейсе предложили размещать товары на объектах в Алма-Ате и Астане.

Оттуда без проблем доставим заказы клиентам из России, также вырастут и продажи в Казахстане и Киргизии за счет быстрой доставки для местных покупателей Ozon говорится в сообщении

Для поставок не потребуются дополнительные документы. А до 30 сентября не будет отдельной платы за перевозку. Также сообщается, что доставка заказов в Россию займет несколько дней, в частности, в Екатеринбург заказы доставляют в среднем за 4-5 дней.

Кроме того, в логистических центрах Казахстана можно размещать любое число товаров, а также крупногабаритные товары.