Ахмедзянов: города-побратимы РФ и Казахстана должны быть связаны логистикой Ахмедзянов: Россия и Казахстан должны быть связаны хабовым плечом

Москва8 авг Вести.У России и Казахастана есть много городов-побратимов, которые должны быть логистически связаны хабовыми плечами для эффективного взаимодействия. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли после террористических атак ВСУ на логистическую инфраструктуру в России, измениться логистика в Центральной Азии, эксперт заверил, что все возможно, но отношения между странами будут углубляться.

Центральная Азия, безусловно, это лучший сосед России, южный сосед России. С Казахстаном, например, у нас самая большая граница по суше в мире. Конечно же, у нас есть куча городов-дублеров, куча городов-побратимов. Например, вдоль границы рядом с Астраханью будет Атырау. Безусловно, эти города, они логистически должны быть связаны более короткими хабовыми плечами пояснил Ахмедзянов

Комментируя ситуацию о продвижении маркетплейса Wildberries в Астану и Алматы и наполненность складских помещений, эксперт отметил, что в Казахстане сейчас их площадь составляет порядка 2,4 миллиона квадратных метров. Это несопоставимо с российским рынком, который превысил 50 миллионов квадратных метров и вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Сейчас, по его словам, порядка 150 тысяч квадратных метров складов в Казахстане свободны.

Ранее президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы развития стратегического партнерства. Особое внимание уделили вопросам реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.