Решетников: на маркетплейсах в РФ работают 120 тыс. поставщиков из Казахстана

Москва28 мая Вести.Тысячи предпринимателей из Казахстана работают на российских маркетплейсах. Об этом ИС "Вести" сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

У нас 120 тысяч поставщиков из Казахстана только на маркетплейсах сказал он

Этот вопрос, а также ряд других экономических тем обсуждаются российской и казахстанской сторонами в Астане. Накануне президент РФ Владимир путин прибыл с госвизитом в Казахстан.

Очень важны эти встречи президентов, потому что они дают толчок не только крупным проектам строительства атомной станции, - это, конечно, абсолютная веха, или вопросам экономической интеграции, или взаимодействия маркетплейсов, например сказал он

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым указал на необходимость отказаться от практики на отечественных маркетплейсах, когда скидки для покупателей достигаются за счет ущемления интересов малых предпринимателей, продающих там свою продукцию.