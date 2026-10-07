На Сахалине рассмотрят дело о взятках экс‑руководителя управления Росрыболовства

Экс‑глава управления Росрыболовства на Сахалине пойдет под суд за взятки На Сахалине рассмотрят дело о взятках экс‑руководителя управления Росрыболовства

Москва7 окт Вести.В Сахалинской области будут судить бывшего руководителя местного управления Росрыболовства, которого обвиняют в получении крупных взяток. Чиновник взял у местных рыбопромышленников два раза деньги — 2 миллиона и 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Факты преступной деятельности выявлены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Фигурант уголовного дела задержан на месте преступления при получении взятки, переданной в рамках "оперативного эксперимента" говорится в сообщении ведомства

Прокуратура сочла собранные доказательства достаточными и утвердила обвинение. Теперь дело рассмотрит Южно‑Сахалинский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы и штраф — вплоть до семидесятикратного размера полученной взятки.