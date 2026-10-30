Перед судом на Камчатке предстанет чиновник за взятку более 14 млн рублей Экс-главу Елизово на Камчатке будут судить за взятку более 14 млн рублей

Москва30 окт Вести.В отношении бывшего главы Елизовского городского поселения, председателя Собрания депутатов возбуждено уголовное дело о получении взятки, превышении должностных полномочий и присвоении денежных средств, чиновник предстанет перед судом, сообщается в МАХ-канале прокуратуры края.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Следствие установило, что с июля 2022 года по март 2024 года чиновник получил взятку в виде семи земельных участков стоимостью более 14 млн рублей за за содействие в принятии решений об изменении правил землепользования и застройки. С декабря 2024 года по январь 2025 года, будучи главой, издавал незаконные распоряжения о привлечении самого себя к работе в выходные и праздничные дни, получив за это более 245 тысяч рублей.