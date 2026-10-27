На Камчатке бывший чиновник обвиняется в 14 эпизодах коррупционных преступлений В 14 эпизодах коррупционных преступлений обвиняется экс-чиновник на Камчатке

Москва27 окт Вести.Следственный комитет (СК) России на Камчатке завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, который обвиняется в совершении 14 эпизодов коррупционных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Бывший чиновник администрации обвиняется в 14 эпизодах должностных преступлений, 12 из которых - получение взяток, в том числе в особо крупном размере, еще 2 - превышение должностных полномочий (ст.ст. 286, 290 УК РФ) говорится в канале камчатского СК на платформе MAX

Согласно материалам расследования, с мая 2023 года по июнь 2025 года за взятки от местных предпринимателей чиновник не проводил проверки, не принимал меры по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов, а также содействовал в решении в пользу взяткодателей вопросов, входивших в его служебные полномочия, в том числе, в согласовании размещения торговых точек и проведении аукциона на право заключения соответствующего договора.

В ходе следствия установленная следствием сумма взяток превысила 3,5 млн. рублей, арестовано имущество обвиняемого на сумму более 21 млн. рублей. Фигурант полностью признал свою вину уточняется в сообщении

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.