Замглавы администрации Таганрога стал фигурантом уголовного дела о взятке

СК: замглавы администрации Таганрога подозревают в получении крупной взятки Замглавы администрации Таганрога стал фигурантом уголовного дела о взятке

Москва14 окт Вести.Уголовное дело о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фигуранта подозревают в том, что он через посредника получил от представителя индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей.

В обмен чиновник должен был оказывать бизнесмену общее покровительство при заключении муниципальных контрактов, связанных с благоустройством городской территории, приемку работ и их своевременную оплату.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области отмечается в заявлении ведомства в MAX

Сейчас дома и на работе у подозреваемого идут обыски, устанавливаются все обстоятельства преступления, совершенного осенью 2023 года.