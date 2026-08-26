Экс-главу завода "Звезда-Стрела" подозревают в махинациях с гособоронзаказом Экс-глава оборонного завода в Ростовской области подозревается в мошенничестве

Москва26 авг Вести.Бывшего руководителя АО "Звезда-Стрела" в Таганроге Ростовской области подозревают в махинациях при исполнении гособоронзаказа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ России по региону.

Оперативниками установлено, что бывший генеральный директор АО "Звезда-Стрела", один из соисполнителей гособоронзаказа, а также бывший начальник 567 военного представительства Минобороны России в 2025 году умышлено внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий приводит агентство сообщение ведомства

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении, получении взятки и мошенничестве. Сумма ущерба превышает 110 миллионов рублей.