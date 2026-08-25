Москва25 авг Вести.235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы гидрометеослужбы Министерства обороны РФ полковника Владимира Удриша, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и покушении на служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Об этом сообщило агентство Коммерсантъ.

Отмечается, что подробности обвинения неизвестны, а процесс проходит в закрытом режиме.

В 2019 году к 7 годам колонии был приговорен экс-начальник управления навигации и океанографии Минобороны капитан 1-го ранга Сергей Травин. По версии следствия, он похитил почти 70 млн руб. при подготовке уточненной заявки России в Комиссию ООН на увеличение территорий страны в Арктике на 1,2 млн кв. км.