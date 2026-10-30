Москва30 окт Вести.Следователи задержали бывшего руководителя Ростовавтодора Станислава Дегтярева по подозрению в ряде коррупционных преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержан бывший руководитель Ростовавтодора Станислав Дегтярев сказал собеседник агентства

Как сообщило СУ СК России по Ростовской области в мессенджере MAX, бывший руководитель дорожной организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге (два эпизода) и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый знал, что его организация убыточна, однако в бухгалтерской отчетности за 2023 и 2024 годы привел ложные данные о прибыли. Эти документы он подал в налоговую и профильные министерства Ростовской области. В результате за 2023 год ему незаконно выплатили вознаграждение в размере более 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, с августа 2023 года по март 2024 года он, зная о кредиторской задолженности в сумме более 245 миллиона рублей, заключил с футбольным клубом договоры на рекламные услуги и перечислил ему 12 миллионов рублей, вместо того чтобы направить средства на погашение долга.

По месту жительства и работы задержанного проведены обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.