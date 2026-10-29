Ростовского бизнесмена обвинили в мошенничестве в сфере водоснабжения на 69 млн

В Ростовской области бизнесмена обвинили в мошенничестве на 69 млн рублей Ростовского бизнесмена обвинили в мошенничестве в сфере водоснабжения на 69 млн

Москва29 окт Вести.В Ростове-на-Дону директор коммерческой организации, работающей в сфере водоснабжения, стал фигурантом дела о мошенничестве на сумму более 69 миллионов рублей. Об этом сообщило СУ СК РФ по Ростовской области на платформе MAX.

По данным следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый вместе с сотрудниками компании передавал в Региональную службу по тарифам недостоверные данные об объемах поставленной воды и ее потерях. На основании этих сведений установили завышенные тарифы на холодное водоснабжение.

По этим завышенным тарифам компания собирала плату с потребителей и получала из областного бюджета субсидии, которые возмещали гражданам часть расходов на коммунальные услуги.

В итоге ущерб одной из коммерческих организаций превысил 27 миллионов рублей, а бюджет Ростовской области потерял свыше 42 миллионов. Всего похитили больше 69 миллионов рублей.

В результате противоправных действий одной из коммерческих организаций причинен ущерб на сумму более 27 млн рублей, бюджету Ростовской области - свыше 42 млн рублей. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 69 млн рублей говорится в публикации

Дело возбудили по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Следователи провели обыски у фигуранта дома и в организации. Подозреваемого заключили под стражу и предъявили обвинение. Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления и других причастных лиц.