В Ростове главврача и бизнесмена и обвинили в махинациях на 143 млн руб.

В Ростове завели дело на главврача областного морга за махинации с закупками В Ростове главврача и бизнесмена и обвинили в махинациях на 143 млн руб.

Москва28 окт Вести.В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одного из учреждений здравоохранения и гендиректора коммерческой организации, работающей в сфере поставок медицинского оборудования и изделий. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и ограничении конкуренции, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, бизнесмен организовал участие пяти подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей в государственных закупках на поставку медицинских изделий, препаратов и иных товаров. С октября 2024-го по март 2026 года главный врач медицинского учреждения давала подчиненным указания заключать контракты с этой коммерческой организацией и подконтрольными ее руководителю ИП, а также о согласовании стоимости поставляемых товаров.

В результате противоправных действий были заключены 109 контрактов на общую сумму более 143 млн рублей, что повлекло ограничение конкуренции при осуществлении закупок для государственных нужд говорится в публикации

Следователи проводят обыски по местам жительства фигурантов, а также в медицинском учреждении и коммерческих организациях. С подозреваемыми осуществляются необходимые следственные действия.

По некоторым данным, фигуранткой уголовного дела стала главврач Ростовского патолого-анатомического бюро.