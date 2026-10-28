Москва28 октВести.В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одного из учреждений здравоохранения и гендиректора коммерческой организации, работающей в сфере поставок медицинского оборудования и изделий. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и ограничении конкуренции, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По версии следствия, бизнесмен организовал участие пяти подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей в государственных закупках на поставку медицинских изделий, препаратов и иных товаров. С октября 2024-го по март 2026 года главный врач медицинского учреждения давала подчиненным указания заключать контракты с этой коммерческой организацией и подконтрольными ее руководителю ИП, а также о согласовании стоимости поставляемых товаров.
В результате противоправных действий были заключены 109 контрактов на общую сумму более 143 млн рублей, что повлекло ограничение конкуренции при осуществлении закупок для государственных нуждговорится в публикации
Следователи проводят обыски по местам жительства фигурантов, а также в медицинском учреждении и коммерческих организациях. С подозреваемыми осуществляются необходимые следственные действия.
По некоторым данным, фигуранткой уголовного дела стала главврач Ростовского патолого-анатомического бюро.