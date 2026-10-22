Завотделением Елизовской больницы на Камчатке подозревается в мошенничестве СК: на Камчатке задержан обвиняемый в крупном мошенничестве пластический хирург

Москва22 окт Вести.На Камчатке задержан 66-летний заведующий отделением – пластический хирург Елизовской районной больницы, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в MAX-канале Следственного комитета РФ.

Установлено, что обвиняемый, будучи завотделением больницы, одновременно являлся гендиректором фирмы и использовал помещения, оборудование, лекарства, труд медиков учреждения, завышал пациенткам стоимость операций, оформлял договоры с больницей и иногда с коммерческой организацией на услуги, объем которых не соответствовал заявленному. Разницу между полученными от пациентов суммами и оформленными по документам больницы он принимал лично.

С февраля 2024 по октябрь 2026 года обвиняемый получил от шести пациенток не менее 1 млн 640 тысяч рублей, из которых по документам больницы было оформлено к оплате только 410 тысяч рублей.

В жилище и по месту работы фигуранта проведены обыски. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения говорится в сообщении

Проводится следствие.