Москва12 нояВести.На Камчатке пресекли деятельность двух организованных групп, которые изготавливали и продавали подделанные документы. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
По версии следствия, 32-летний мужчина создал одну из групп для изготовления и продажи фальшивых документов. К этому делу он привлек двоюродного брата, его односельчанина, жительницу Приморского края и двух работников медицинского учреждения.
Соучастники находили заказчиков через интернет и с использованием поддельных штампов, печатей и бланков изготавливали и продавали фиктивные свидетельства об образовании по флотским специальностямотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Также обвиняемые изготавливали фиктивные медицинские заключения, необходимые для работы на судах, управления транспортом, владения оружием и других видов деятельности.
По аналогичной схеме, по данным прокуратуры, действовала вторая группа, в состав которой входили два брата и сотрудница местной поликлиники.
Во время обысков правоохранители изъяли несколько сотен поддельных документов. Кроме того, арестованы денежные средства обвиняемых на сумму более 1,1 млн рублей, а также имущество и предметы, которые, предположительно, использовались в незаконной деятельности.
Фигурантам предъявили обвинения в незаконном обороте поддельных документов. Расследование завершено, уголовные дела направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд.