Деятельность двух ОПГ, продававших фальшивые документы, пресечена на Камчатке На Камчатке пресекли деятельность двух ОПГ, продававших фальшивые документы

Москва12 ноя Вести.На Камчатке пресекли деятельность двух организованных групп, которые изготавливали и продавали подделанные документы. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, 32-летний мужчина создал одну из групп для изготовления и продажи фальшивых документов. К этому делу он привлек двоюродного брата, его односельчанина, жительницу Приморского края и двух работников медицинского учреждения.

Соучастники находили заказчиков через интернет и с использованием поддельных штампов, печатей и бланков изготавливали и продавали фиктивные свидетельства об образовании по флотским специальностям отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Также обвиняемые изготавливали фиктивные медицинские заключения, необходимые для работы на судах, управления транспортом, владения оружием и других видов деятельности.

По аналогичной схеме, по данным прокуратуры, действовала вторая группа, в состав которой входили два брата и сотрудница местной поликлиники.

Во время обысков правоохранители изъяли несколько сотен поддельных документов. Кроме того, арестованы денежные средства обвиняемых на сумму более 1,1 млн рублей, а также имущество и предметы, которые, предположительно, использовались в незаконной деятельности.

Фигурантам предъявили обвинения в незаконном обороте поддельных документов. Расследование завершено, уголовные дела направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд.