Обвиняемый в мошенничестве пластический хирург на Камчатке взят под стражу Задержанный за мошенничество пластический хирург на Камчатке заключен под стражу

Москва22 окт Вести.Заведующий отделением – пластический хирург Елизовской районной больницы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу на два месяца, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Камчатского края.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца (до 20 декабря 2026 года) говорится в сообщении

Ранее поступала информация, что на Камчатке задержан 66-летний заведующий отделением – пластический хирург Елизовской районной больницы, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. С февраля 2024 по октябрь 2026 года обвиняемый получил от шести пациенток не менее 1 млн 640 тысяч рублей, из которых по документам больницы было оформлено к оплате только 410 тысяч рублей.