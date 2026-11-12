Начальника службы рыбопромыслового флота на Камчатке обвинили во взяточничестве На Камчатке глава подразделения рыбопромыслового флота попался на взятках

Москва12 ноя Вести.В Камчатском крае начальник региональной службы по освидетельствованию систем управления безопасностью рыбопромыслового флота стал фигурантом уголовного дела о получении взяток в крупном размере. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год, занимая указанную должность, обвиняемый через посредника получил от представителей двух коммерческих организаций взятки на общую сумму около 500 тыс. рублей за ускорение выдачи и продление срока действия свидетельств о проверке систем управления безопасностью рыболовных судов без их фактического освидетельствования говорится в канале ведомства на платформе MAX

Фигурант задержан. По месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело.