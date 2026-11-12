Москва12 нояВести.В Камчатском крае начальник региональной службы по освидетельствованию систем управления безопасностью рыбопромыслового флота стал фигурантом уголовного дела о получении взяток в крупном размере. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год, занимая указанную должность, обвиняемый через посредника получил от представителей двух коммерческих организаций взятки на общую сумму около 500 тыс. рублей за ускорение выдачи и продление срока действия свидетельств о проверке систем управления безопасностью рыболовных судов без их фактического освидетельствованияговорится в канале ведомства на платформе MAX
Фигурант задержан. По месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
В отношении посредника также возбуждено уголовное дело.