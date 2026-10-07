На Камчатке предприниматель признался в коммерческом подкупе в крупном размере

На Камчатке предприниматель явился с повинной в коммерческом подкупе На Камчатке предприниматель признался в коммерческом подкупе в крупном размере

Москва7 окт Вести.На Камчатке завели уголовное дело против индивидуального предпринимателя после того, как он добровольно явился с повинной и признался в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, руководитель административно-хозяйственного отдела коммерческой организации из Челябинской области предложил 53-летнему предпринимателю заключить договоры на организацию питания на строительном объекте в Петропавловске-Камчатском.

Больше года подозреваемый перечислил в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила явка с повинной индивидуального предпринимателя о совершении им преступления. Со следствием он сотрудничает уточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Теперь предпринимателю грозит до 8 лет лишения свободы.