Москва7 октВести.На Камчатке завели уголовное дело против индивидуального предпринимателя после того, как он добровольно явился с повинной и признался в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, руководитель административно-хозяйственного отдела коммерческой организации из Челябинской области предложил 53-летнему предпринимателю заключить договоры на организацию питания на строительном объекте в Петропавловске-Камчатском.
Больше года подозреваемый перечислил в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужила явка с повинной индивидуального предпринимателя о совершении им преступления. Со следствием он сотрудничаетуточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Теперь предпринимателю грозит до 8 лет лишения свободы.