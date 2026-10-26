Житель Камчатки задержан за угрозы и вымогательство 300 тысяч рублей у знакомого

На Камчатке задержан вымогавший 300 тысяч рублей под угрозой насилия мужчина Житель Камчатки задержан за угрозы и вымогательство 300 тысяч рублей у знакомого

Москва26 окт Вести.В Петропавловске-Камчатском выявлен и пресечен факт вымогательства крупной суммы денег, подозреваемый задержан и заключен под стражу, сообщается в MAX-канале МВД Камчатского края.

Установлено, что с 11 августа по 16 октября 2026 года 33-летний безработный в гаражном боксе на улице Автомобилистов, угрожая знакомому, вымогал у него 300 тысяч рублей. Следствие установило, что вымогательство совершалось под предлогом возврата мнимого долга.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия в крупном размере говорится в сообщении

Проводится расследование.