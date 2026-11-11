На Кубани предприниматель стал фигурантом дела о мошенничестве на 45 млн рублей

Кубанский коммерсант присвоил 45 млн рублей, продав 2 700 тонн чужой пшеницы На Кубани предприниматель стал фигурантом дела о мошенничестве на 45 млн рублей

Москва11 ноя Вести.В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя, которой подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Гулькевичском районе заключил с 46-летним предпринимателем агентский договор по продаже сельхозпродукции. Оплату покупатели зерна должны были переводить на счет главы хозяйства. Однако, согласно заключенным агентом с покупателями договорам, деньги за продукцию поступали на его счет.

Так он незаконно получил около 45 млн рублей за 2 700 тонн пшеницы говорится в публикации

Теперь коммерсанту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.