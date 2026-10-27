В Хабаровске будут судить женщину, выманившую у граждан 106 млн руб.

Жительнице Хабаровска грозит до 10 лет за мошенничество на 106 млн руб. В Хабаровске будут судить женщину, выманившую у граждан 106 млн руб.

Москва27 окт Вести.Полицейские в Хабаровске завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в серии мошенничеств, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

По данным следствия, 39-летняя женщина в течение четырех лет обманывала граждан, утверждая, что ведет бизнес по поставке косметики и искусственных волос из Китая. Она брала у граждан денежные средства якобы для развития бизнеса и склоняла их к оформлению кредитов, обещая выплачивать проценты. Фактически женщина коммерческую деятельность не вела, а средства расходовала на личные нужды.

Потерпевшими стали 50 человек из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Ущерб: порядка 106 миллионов рублей, из которых 52 миллиона рублей уже возмещены в ходе следствия говорится в публикации

В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на ее денежные средства наложен арест.

Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.