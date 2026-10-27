Москва27 октВести.Полицейские в Хабаровске завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в серии мошенничеств, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
По данным следствия, 39-летняя женщина в течение четырех лет обманывала граждан, утверждая, что ведет бизнес по поставке косметики и искусственных волос из Китая. Она брала у граждан денежные средства якобы для развития бизнеса и склоняла их к оформлению кредитов, обещая выплачивать проценты. Фактически женщина коммерческую деятельность не вела, а средства расходовала на личные нужды.
Потерпевшими стали 50 человек из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Челябинска и Санкт-Петербурга.
Ущерб: порядка 106 миллионов рублей, из которых 52 миллиона рублей уже возмещены в ходе следствияговорится в публикации
В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на ее денежные средства наложен арест.
Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.