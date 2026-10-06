Москва6 окт Вести.Жительница Новосибирской области 45 лет обвиняется в фиктивной регистрации 48 граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в Приморском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

Установлено, что в собственности у 45-летней подозреваемой находится дом в селе Ильинка Ханкайского округа Приморского края. В период с 2025 по 2026 год она фиктивно зарегистрировала по месту пребывания 48 граждан Российской Федерации из других регионов. Этим гражданам была необходима регистрация в Приморском крае для получения преференций при осуществлении таможенного оформления автомобилей, привезенных из других стран написали в пресс-службе

Дело с утвержденным обвинительном актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.