МВД: до 6 лет лишения свободы грозит жительнице Приморья за дропперство

За дропперство перед судом предстанет жительница Приморья МВД: до 6 лет лишения свободы грозит жительнице Приморья за дропперство

Москва17 окт Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Михайловского района Приморского края, она обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что в январе 2026 года обвиняемая в одном из мессенджеров получила от неизвестных лиц предложение заработать. Ей предлагалось предоставить реквизиты банковских карт для приема и дальнейшего перевода денег на указанные счета. Девушка без ведома своего сожителя передала злоумышленникам данные его счетов. Ему на карту зачислили не менее 124 тысяч рублей, полученных от обманутых граждан, которые обвиняемая потом перевела кураторам за вознаграждение.

Обвиняемая в дропперстве полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.