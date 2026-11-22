Москва22 ноя Вести.Следственное управление УМВД РФ по городу Самаре завершило расследование уголовного дела в отношении 18-летней учащейся колледжа. Девушка обвиняется в совершении преступления по статье о неправомерном обороте средств платежей, информирует ведомство в MAX.

В ходе предварительного следствия установлено, что девушка согласилась на предложение от одного из местных жителей о "легком заработке" и передала ему свои паспортные данные, пароль от личного кабинета в банковском приложении и саму банковскую карту